Ce dimanche doit se disputer à Madrid la finale retour de la Copa Libertadores entre Boca Junior et River Plate (20h30). Interrogé à l’issue de l’entraînement du jour, l’attaquant argentin Carlos Tevez a une nouvelle fois fustigé la délocalisation de ce choc au Bernabeu. Une décision clairement évitable pour l’ancien joueur de Manchester City.

« Je ne suis pas d’accord avec le fait de jouer au Bernabéu, les joueurs sont un peu perdus. C’est dommage pour eux, et encore plus pour les fans. C’est de la faute de la Conmebol. C’est un match de Libertadores, et ils n’ont pensé à personne. Comme me l’a dit un ami, à la Conmebol, ce sont trois imbéciles cachés derrière un bureau, qui ne comprennent rien », a ainsi confié l’Apache. Nul doute que cette sortie médiatique risque de faire jaser...