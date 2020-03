Le Coranavirus affecte tout et tout le monde et désormais également le calendrier des demi-finales de la Coupe d’Allemagne. Les demi-finales de la compétitions qui devaient opposer le FC Bayern Munich à l’Eintracht Francfort et le 1. FC Sarrebruck (D4) au Bayer Leverkusen les 21 et 22 avril prochains, sont reportées à une date ultérieure, annonce la Fédération allemande de football.

« Dans l’état des choses actuel, les rencontres sont proscrites et l’entraînement n’est possible que dans une mesure très limitée. Il est fort probable que l’interruption se poursuive au moins jusqu’aux dates de coupe notifiées et qu’aucun match de football ne pourra être joué (...) le Présidium de la Fédération allemande de football recommande également que l’activité de la Bundesliga et de la 2e Bundesliga soit suspendue au moins jusqu’au 30 avril. La suspension des demi-finales de la DFB Cup en est la conséquence logique », a déclaré l’instance du football allemand dans un communiqué.