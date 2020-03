Depuis 2013, les plus grandes écuries européennes ont la possibilité de s’affronter chaque été en Europe, en Amérique, en Australie ou encore en Asie avant le début de saison dans les différents championnats dans le cadre de l’International Champions Cup (ICC). Alors que des rencontres étaient prévues sur le continent asiatique l’été prochain pour ce tournoi amical de pré-saison, elles n’auront pas lieu. La BBC annonce ce mardi que ces matches ont été annulés en raison de l’épidémie de Coronavirus. Le format de l’édition 2020 devrait être raccourci à cause de la Copa America et de l’Euro 2020, mais l’ICC doit encore communiquer à ce sujet.

« La santé et la sécurité des supporters, des clubs, des joueurs, du personnel et des partenaires sont notre priorité absolue. L’Asie reste un élément clé de notre stratégie de croissance mondiale et nous sommes impatients d’accueillir des matches sur le marché dans un proche avenir », a déclaré un porte-parole du promoteur du tournoi, Relavant Sports, dont les propos sont rapporté par le média britannique. Le coronavirus, qui a infecté plus de 86 000 personnes à travers les cinq continents et tué plus de 3 000 contaminés, continue donc d’impacter le football. La Suisse a par exemple décidé de suspendre son championnat jusqu’au 23 mars, alors que l’UEFA devrait s’exprimer ce mardi sur les mesures prises dans le cadre de ses compétitions, comme la Ligue des Champions.