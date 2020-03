Une décision qui tombe sous le sens. Mais qui se devait d’être officialisée. « Au vu de la situation actuelle concernant le Covid-19, le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé aujourd’hui que les règles générales qui obligent normalement les clubs à mettre leurs joueurs à disposition des équipes nationales ne s’appliqueront pas aux prochaines fenêtres internationales de mars/avril, » a déclaré la haute instance du football mondial. Les joueurs seront donc laissés à la disposition de leurs clubs, pour éviter des déplacements inutiles de populations en cette période d’épidémie. La FIFA invoque également le principe d’équité. « La tenue des matches pourrait non seulement présenter des risques pour la santé des joueurs (et du grand public), mais également compromettre significativement l’intégrité sportive de ces rencontres dans la mesure où certaines équipes pourraient être privées de leurs meilleurs éléments et d’autres non. »

Dans sa communication, la Fédération internationale de football association va plus loin et préconise le report pur et simple de l’ensemble des rencontres internationales amicales ou comptant pour les qualifications des différentes compétitions internationales. « Afin d’éviter tout risque sanitaire inutile ainsi que de potentielles injustices sportives, nous recommandons donc que tous les matches internationaux initialement prévus en mars et avril soient reportés jusqu’à ce qu’ils puissent se dérouler dans un environnement sûr et sécurisé, tant pour les joueurs que pour le grand public. La décision finale à cet égard revient aux organisateurs des compétitions respectives ou aux associations membres concernées en cas de matches amicaux. » L’instance précise qu’elle étudiera par la suite les possibilités de reprogrammer tout match reporté.