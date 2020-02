La Serie A va vivre un drôle de week-end. En raison de l’épidémie de Coronavirus, 5 rencontres devaient initialement se tenir à huis clos (Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, AC Milan-Genoa, Parme-SPAL et Sassuolo-Brescia) mais elles sont finalement reportées, comme le rapporte un communiqué de la Ligue italienne de football.

Ces matches se joueront même le 13 mai prochain précise la ligue, soit entre la 36e et la 37e journée de championnat. L’Inter, qui a déjà un match de retard, va donc se retrouver avec une seconde rencontre à rattraper, alors qu’elle est en course pour le titre. C’est tout le championnat qui va devoir vivre ça, d’autant qu’il n’est pas impossible du tout de voir d’autres matches reportés dans les prochains jours et prochaines semaines.