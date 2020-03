En ces temps difficiles, plusieurs personnalités n’hésitent pas à donner de leur personne pour venir en aide aux gens les plus en difficulté durant cette crise sanitaire du coronavirus. C’est ce qu’a fait José Mourinho. Le Special One a ainsi répondu à l’appel de l’association Age UK London, un organisme venant en aide aux personnes âgées.

Le coach de Tottenham est venu passer une journée pour distribuer des biens essentiels aux plus âgés touchés par le coronavirus. Un geste à saluer et sans doute une petite surprise pour les personnes venues récupérer nourriture et autres besoins de première nécessité.

Jose Mourinho spent his day delivering essential goods to the elderly who are struggling due to the coronavirus, class act

(via @loveurdoorstep, @age_uk_enfield) pic.twitter.com/HmUlT0F6aJ

— ESPN FC (@ESPNFC) March 23, 2020