Le Paris Saint-Germain est très impliqué dans la lutte contre le coronavirus. Après avoir recueilli plus de 200 000 euros pour les hôpitaux parisiens, le club de la capitale réalise un nouveau geste de solidarité. Il a lancé une collecte de fonds, à laquelle tout le monde peut participer.

L’argent récolté sera notamment mis au profit des 100 000 soignants de l’AP-HP (logements et transport, livraison de repas, équipement des salles de repos, matériel de communication). Mais ce n’est pas tout. Les fonds seront également versés au Secours populaire français, en plus du premier don de 100 000 euros. Autre cause qui bénéficiera de cette précieuse aide, Action contre la faim. L’argent pourra financer des kits d’hygiène et une aide alimentaire pour plus de 5000 personnes en difficulté en France.