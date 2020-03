Ce vendredi, la LFP a décidé de suspendre la L1 jusqu’à nouvel ordre. L’OL, qui devait affronter Reims ce soir, ne jouera donc pas. Mais les Gones se sont entraînés cet après-midi, eux qui devraient avoir quelques jours de repos avant de revenir mardi. Parallèlement à cette séance, Rudi Garcia a été questionné sur la gestion, forcément particulière, d’une telle période. « Le docteur a donné un thermomètre à chacun. Deux fois par jour, staff compris, on va prendre notre température. A la moindre alerte, on va informer le staff médical de chez nous. On a donné du gel hydroalcoolique à tout le monde. Et puis encore une fois, on conseille à tout le monde, notamment aux plus jeunes qui pourraient penser qu’il n’y a pas de danger car le danger n’est pas palpable, de faire attention à soi et aux autres ».

Ensuite , il a parlé de ses joueurs. Des joueurs qui accueillent ces événements de façons différentes. « Chaque joueur réagit en fonction de sa sensibilité. Il y en a qui sont beaucoup plus stressés que d’autres. L’objectif est aussi de le dire qu’il ne faut pas faire une psychose, mais il faut avoir une prise de conscience. Moi, qui regarde ce qu’il se passe en ce moment en Italie où tout le monde est confiné chez soi, et qui passe dans Lyon où je vois beaucoup de rassemblements, d’apéritifs ; qui sont les uns avec les autres notamment les plus jeunes. Il faut prendre conscience qu’il y a de grands dangers de contagion en ce moment car comme l’a dit le Président Emmanuel Macron, on en est qu’au début de l’épidémie et la flambée arrive. Donc il faut être citoyen, penser à soi et penser aux autres, car on ne sait pas ce que les jours prochains nous réservent. Il faut être attentif et surtout très prudent ». Des conseils qu’écouteront précieusement les Gones !