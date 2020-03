En pleine période de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le monde du football est à l’arrêt sur le continent européen. Pour lutter contre le virus, de nombreux acteurs du ballon rond se sont mobilisés. Plusieurs clubs et plusieurs joueurs ont ainsi contribué financièrement à ce combat contre le Covid-19, à l’image de Benfica ou de Romelu Lukaku. En Angleterre, Manchester City et Manchester United ont mis leur rivalité de côté et ont décidé de s’unir pour faire face à la pandémie de coronavirus.

Les deux clubs mancuniens ont fait don de près de 108 000 euros aux banques alimentaires de la ville afin de soutenir les plus défavorisés outre-Manche. Plus tôt dans la semaine, les supporters des Citizens et des Skyblues ont eux lancé un appel aux dons pour aider les 19 associations œuvrant pour les plus démunis. « Nous sommes fiers du rôle que jouent nos supporters dans l’aide aux banques alimentaires locales alors que ces organismes de bienfaisance risquent d’être placés sous la pression d’une demande accrue en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus », peut-on lire dans le communiqué commun rédigé par City et United.