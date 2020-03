Depuis le début de la pandémie de coronavirus en Europe, beaucoup de dons sont réalisés au profit des établissements hospitaliers et des malades. Marco Reus a lui opté pour la protection des entreprises en lançant avec sa femme, Scarlett, l’initiative Help Your Home Town ("aidez votre ville", ndlr), à laquelle tout le monde peut participer.

Et pour soutenir les PME de Dortmund, le couple a fait un don de 500 000 euros. Le capitaine du BVB l’a annoncé sur son compte Instagram. « Pour l’instant, il n’y a qu’ensemble que nous y arriverons, plus que jamais ! C’est pourquoi Scarlett et moi-même lançons l’initiative @helpyourhometown et donnons 500 000 euros aux petites et moyennes entreprises de Dortmund. Restez en bonne santé, prenez soin de vous et soutenez-vous ! », a-t-il écrit.