Ancien président du Real Madrid entre 1995 et 2000 et avec qui il a réussi à remporter la Ligue des Champions en 1998 et en 2000, Lorenzo Sanz est décédé du coronavirus. Comme le rapporte Marca et l’ensemble de la presse espagnole, l’homme de 76 ans a vu son état empirer depuis son hospitalisation mardi dernier.

Malgré une longue lutte de huit jours contre la maladie, Lorenzo Sanz est décédé. Figure des Merengues, il avait reconstruit l’équipe avec Fabio Capello comme entraîneur. Des joueurs comme Davor Suker, Roberto Carlos ou encore Clarence Seedorf ont rejoint le club de la capitale espagnole et Raul ainsi qu’Iker Casillas se sont révélés lors de son mandat.