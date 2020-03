Depuis vendredi et la décision du conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel, le football français est à l’arrêt. Il va encore falloir attendre plusieurs semaines pour revoir des matches de Ligue 1 et Ligue 2. Du coup, les clubs doivent s’adapter et le Racing Club de Strasbourg a publié un communiqué ce jeudi pour annoncer la fin des entraînements.

« Suite aux décisions prises par le gouvernement pour combattre le Covid-19, le Racing Club de Strasbourg Alsace a décidé de suspendre jusqu’à nouvel ordre les entraînements de l’équipe professionnelle. Chaque joueur sera astreint à un programme d’entretien individuel. Le staff médical et sportif reste à disposition des joueurs pour leur apporter l’aide nécessaire en cas de besoin. Le siège administratif, la Racing Mutest Académie ainsi que les boutiques du club restent également fermés jusqu’à nouvel ordre », peut-on lire dans le communiqué du RCSA.