Ce mercredi soir, la Juventus et l’AS Roma s’affrontaient en quart de finale de la Coupe d’Italie. Pour l’emporter, Maurizio Sarri misait sur un 4-3-3 avec un trio offensif Douglas Costa-Cristiano Ronaldo-Higuain. En face, la Louve s’articulait en 4-2-3-1 avec Kalinic en pointe. Rapidement, les Bianconeri prenaient les commandes de la rencontre et cherchaient beaucoup CR7. Après quelques approximations, la Juve allait réussir à ouvrir le score suite à une contre-attaque lancée par Rabiot. Trouvé par le Français, Higuain servait Cristiano Ronaldo qui marquait d’une frappe croisée (1-0, 26e). La Juventus continuait de pousser avec Danilo (35e, frappe croisée).

Et cela allait payer puisque Betancur allait doubler la mise à 38e. Servi par Douglas Costa, Betancur effaçait un adversaire avant de trouver le chemin des filets (2-0, 38e). Après un corner joué à deux, Douglas Costa centrait et trouvait la tête de Bonucci (3-0, 45e+2). La Juve menait largement à la pause. En deuxième période, la Roma montrait un autre visage avec Kalinic, qui trouvait le poteau (47e), puis Cengiz Under, qui marquait un but en pleine lucarne (3-1, 50e). Malgré des opportunités avec Gonzalo Higuain (63e, 72e), qui ne faisait pas toujours les bons choix, la Juventus restait dangereuse avec CR7 (84e). La Roma tentait jusqu’au bout d’inquiéter un solide Buffon. Mais le club turinois l’emportait 3 à 1 et éliminait la Louve.