Dijon accueillait le Paris SG en quart de finale de Coupe de France. Et malgré leur bon comportement à domicile ces derniers mois, les Bourguignons étaient cueillis à froid. Sur un débordement de Mitchel Bakker, titularisé pour la première fois de la saison, le malheureux Wesley Lautoa propulsait le cuir au fond de ses propres filets (0-1, 2e). Les hommes de Stéphane Jobard trouvaient néanmoins les ressources pour revenir au score, grâce à un exploit individuel de Mounir Chouiar (1-1, 13e). Edinson Cavani a un temps pensé redonner l’avantage aux siens sur un centre de Thomas Meunier, avant que le VAR ne pousse M. Bastien à annuler le but (22e).

Kylian Mbappé s’en chargeait peu avant la pause, d’une frappe croisée suite à un ballon en profondeur plein axe (1-2, 44e). Au retour des vestiaires, les Rouge-et-Bleu enfonçaient le clou. Pablo Sarabia déposait un corner millimétré sur le crâne de Thiago Silva (1-3, 50e). L’Espagnol y allait lui aussi de son but (1-4, 55e). Le club de la capitale accentuait sa domination et se procurait de nombreuses occasions, mais Sarabia, Mbappé et Cavani peinaient à trouver la faille. Senou Coulibaly, contre son camp, allait malencontreusement donner un nouveau but d’avance aux champions de France sur un tir de Mbappé (1-5, 86e). Sarabia parachevait la démonstration des siens (1-6, 90e +1). Le PSG rejoint le Stade Rennais en demi-finale.