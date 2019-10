Le tirage au sort des 16es de finale de l’ultime édition de la Coupe de la Ligue BKT avait été effectué par Patrice Loko le 19 septembre dernier. Si l’on savait que les rencontres se dérouleraient les mardi 29 et mercredi 30 octobre prochains, la programmation tv était attendue. La LFP vient de publier le programme des rencontres comptant pour les 1/16es de finale.

Ils débuteront le mardi 29 octobre par un alléchant Nîmes Olympique - RC Lens (18h45), suivi de Girondins de Bordeaux - Dijon FCO (21h05), sur Canal + Sport. Le lendemain, mercredi 30 octobre, en ouverture, en difficulté en Ligue 2 Le Mans accueillera l’OGC Nice (18h45, Canal + Sport), alors que dans la foulée six rencontres seront diffusées en simultané sur France 3 Régions et Foot +, à partir de 21h05. Rencontre phare, AS Monaco - Olympique de Marseille sera diffusée le mercredi sur France 3 et Canal + Sport, à 21h05. Pour rappel, les six clubs engagés cette saison dans les compétitions européennes (Paris Saint-Germain, LOSC Lille, Olympique Lyonnais, AS Saint-Etienne, RC Strasbourg Alsace et Stade Rennais) effectueront leur entrée en lice en 8es de finale (17 et 18 décembre 2019).

La programmation TV des 1/16es de finale :

