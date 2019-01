Les quarts de finale de la Coupe du Roi ont débuté hier avec un match entre Valence et Getafe (victoire 1-0 des derniers nommés). Ce soir, le FC Barcelone se déplaçait sur le terrain du Séville FC. Un match important pour les deux équipes qui mettaient du temps à rentrer dans la partie. Peu inspirées, les deux formations livraient une première période insipide et rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

La deuxième période était plus animée et Séville prenait l’avantage peu avant l’heure de jeu. Parti côté gauche, Quincy Promes débordait et centrait vers le second poteau. Pablo Sarabia se chargeait de tromper Jasper Cillessen (1-0, 58e). Les Andalous doublaient la mise grâce à un but de renard des surfaces signé Wissam Ben Yedder (2-0, 76e). Avec cette victoire 2-0, le Séville FC prend une option sur la qualification.