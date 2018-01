Alors que le Real Madrid est passé à la trappe en quart de finale, la Ligue de Football Espagnole vient de réaliser le tirage au sort du dernier carré de la Coupe du Roi. La principale affiche mettra au prise le FC Barcelone et Valence. Un véritable choc pour le leader de la Liga qui devra se déplacer au Stade de Mestalla pour le match retour.

Dans l’autre rencontre, le FC Séville a bénéficié d’un tirage plus clément et rencontrera Léganes. Néanmoins, les Andalous devront se méfier de l’équipe surprise de ces demi-finales. Le match aller retour sera disputé à Séville au Stade Ramón Sánchez Pizjuán.

Our opponents in the semi-finals of the Copa del Rey are... Valencia ! #ForçaBarça #CopaBarça pic.twitter.com/zOb01egPPj

— FC Barcelona (@FCBarcelona) 26 janvier 2018