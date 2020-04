Plus le temps passe et plus le temps d’Edinson Cavani semble compté au PSG. En fin de contrat, le meilleur buteur de l’histoire du club voudrait rester mais aucune négociation n’ont été entamée et il était déjà à deux doigts de quitter le champion de France en janvier dernier. Reste à savoir où il rebondira alors que Boca Juniors en Argentine aimerait beaucoup s’attacher ses services.

Une personne semble mieux renseignée que d’autres. Dans un entretien à l’émission argentine locos x el fútbol, Cristián Rodríguez, ancien joueur du PSG entre 2005 et 2007, assure que le Matador le rejoindra en Uruguay à Peñarol. « J’ai la permission d’Edi pour le dire. Appelez-le et demandez-lui, poursuit Cebolla. Il va venir à Peñarol et je ne dis rien d’autre parce qu’après ils me b*****t tous sur les réseaux sociaux », a assuré le coéquipier de Cavani en sélection dans un langage très fleuri.