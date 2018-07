Vingt ans. Le temps qu’il aura fallu aux Croates pour de nouveau atteindre le dernier carré d’une Coupe du Monde. Si la Croatie n’a plus disputé une demi-finale depuis France 98, il faut remonter à 1990 pour trouver trace de la présence des Three Lions dans le dernier carré d’un Mondial. Qu’importe l’épilogue, cette première confrontation en Coupe du Monde entre la Croatie et l’Angleterre s’annonce historique. Battus par les Bleus en 1998, les Vatrenis ont ce soir l’occasion d’atteindre leur première finale. Mais se dressent face à eux des Lions dont la seule apparition en finale s’était soldée par un sacre mondial, sur leurs terres, en 1966.

Qui de la Croatie ou de l’Angleterre rejoindra l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde 2018 ? Comme chez son adversaire, le sélectionneur croate Zlatko Dalić ne change (presque) pas une équipe qui gagne et reconduit le 4-2-3-1 vainqueur de l’Argentine en poules. Par rapport aux deux derniers matches, Brozovic s’installe au milieu et Kramaric prend place sur le banc. En défense centrale, Dejan Lovren, est le seul Croate qui évolue en Premier League (Liverpool). Même constat côté anglais. Gareth Southgate conserve son 3-5-2, et le duo Kane-Sterling aux avant-postes.

Croatie : Danijel Subasic ; Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic ; Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic ; Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic ; Mario Mandzukic

Angleterre : Jordan Pickford ; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire ; Kieran Trippier, Dele, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Ashley Young ; Raheem Sterling, Harry Kane