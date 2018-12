La 20e journée de Premier League se poursuit cet après-midi avec un derby londonien entre Crystal Palace et Chelsea. A domicile, les Eagles s’organisent en 4-4-2 avec Vincente Guaita dans les buts et une défense composée de Aaron Wan-Bissakan James Tomkins, Mamadou Sakho et Patrick Van Aanholt. Cheikhou Kouyaté et Luka Milovojevic forment le double pivot tandis que James McArthur et Jeff Schlupp prennent les couloirs. Enfin, Wilfried Zaha et Andros Townsend se retrouvent en attaque.

De son côté, Chelsea propose un 4-3-3 avec Kepa Arrizabalaga dans les buts. La défense est constituée de César Azpilicueta, Antonio Rüdiger, David Luiz et Marcos Alonso. Jorginho assume le rôle de sentinelle auprès de N’Golo Kanté et Ross Barkley. La ligne d’attaque est assurée par Willian, Eden Hazard et Olivier Giroud.

Les compositions :

Crystal Palace : Guaita - Wan-Bissaka, Tomkins, Sakho, Van Aanholt - Kouyaté, Milovojevic - McArthur, Meyer - Zaha, Townsend

Chelsea : Arrizabalaga - Azpilicueta, Rüdiger, David Luiz, Alonso - Jorginho, Kovacic, Kanté - Willian, Hazard, Giroud