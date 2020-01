Crystal Palace va devoir se passer de Mamadou Sakho (29 ans) pour un petit moment. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach Roy Hodgson a annoncé la blessure de son défenseur central.

« La liste des blessures s’est allongée avec Mamadou Sakho. Il sera absent pour une période considérable », a-t-il déclaré sans apporter de précisions sur la période d’indisponibilité du Français. Aligné d’entrée sur le terrain de Norwich (1-1) mercredi soir, Mamadou Sakho avait été contraint de sortir à la 46e minute en se tenant les ischio-jambiers.

