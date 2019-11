Wilfried Zaha (26 ans), ne s’est pas totalement remis de son transfert avorté lors du mercato estival. L’international ivoirien qui a disputé douze matchs avec Crystal Palace cette saison, n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Une situation compliquée susceptible de relancer les spéculations sur son avenir dans les prochaines semaines ?

Selon les informations du Sun, Manchester United songerait à casser sa tirelire pour rapatrier un joueur qui fut la dernière recrue de Sir Alex Ferguson en 2013. Les dirigeants mancuniens estimeraient que Zaha plus mature à présent, constituerait un renfort offensif de premier choix pour l’été prochain. Mais faire revenir Wilfried Zaha à Old Trafford a un coût : plus de 70 millions d’euros. Plutôt cher pour un joueur acheté un peu plus de 5 millions d’euros par Crystal Palace...