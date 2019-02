Après multiples péripéties, Marek Hamsik (31 ans) va bien s’engager au Dalian Yifang. Si les deux clubs ont trouvé un accord jeudi pour le transfert de l’international slovaque, la formation chinoise n’a toujours pas officialisé l’arrivée d’Hamsik.

Cela ne devrait plus tarder désormais puisque l’ancien milieu de terrain du Napoli a posé le pied pour la première fois sur le sol chinois ce matin. La future nouvelle recrue du Dalian a même posé avec son nouveau maillot à l’aéroport. Marek Hamsik va parapher un contrat de trois ans et percevra neuf millions d’euros.

Marek Hamsik has already come to China and go to Shanghai to meet with team(camp in Shanghai) pic.twitter.com/L1Z0GAyqPW

