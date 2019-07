Joueur le plus titré de l’histoire du football (40 trophées en carrière), Daniel Alves (36 ans), capitaine d’un Brésil vainqueur de la Copa América ce dimanche, en veut encore plus. Interrogé en zone mixte par Marca, le latéral brésilien, libre depuis son départ du Paris SG, a savouré ce nouveau titre, lançant aussi un appel aux clubs sur le marché des transferts (le FC Barcelone et l’Inter Milan sont annoncés sur les rangs).

« Je suis très content et très satisfait. J’ai vécu une année très très très très mauvaise. J’ai dû surmonter des situations contraires, mais quand tu es persévérant et que tu respectes ta profession, au final, tu atteins tes objectifs. Je suis très très très satisfait. Ma spécialité, c’est jouer ! Je ne sais rien faire d’autre. Je crois beaucoup en mon travail, à l’application dans ma vie et dans ma profession. Quand tu as tout et que tu n’as pas peur de qui peut arriver, il ne peut que t’arriver de bonnes choses. La Copa América vient juste de terminer et je n’ai ni club ni sélection. Je suis au chômage ! On va voir si quelqu’un me donne du travail. Je suis ouvert aux offres », a-t-il glissé, après avoir été élu Ballon d’Or de la compétition, terminant sur une petite boutade. « Si Marca veut me faire une offre, je ne dirais pas non ». À bon entendeur.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10