Sans club depuis l’été dernier et son départ du club turc d’Akhisarspor, Dany Nounkeu (33 ans), n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Le solide défenseur international camerounais (18 sélections) passé notamment par Toulouse, Galatasaray, Grenade et Evian Thonon Gaillard, possède plusieurs propositions pour rebondir cet hiver comme il nous l’a confirmé.

Et à l’écouter, c’est à Toulouse qu’il aimerait bien rebondir pour un ultime challenge pour aider son ancien club à se sortir d’une situation sportive difficile. « Je souhaiterais partager mon expérience avec les jeunes du TFC. La situation compliquée que vit le club actuellement me touche beaucoup ! Je suis libre et je suis prêt pour un nouveau challenge. Plusieurs projets me sont proposés mais celui du TFC me tient à cœur et ma priorité est de revenir à Toulouse. J’ai continué de m’entraîner avec le groupe de mon ancien club pour rester très compétitif et j’ai encore envie d’évoluer en haut niveau. » Reste désormais à savoir si le club de la ville Rose sera attentif ou pas à l’appel du pied de l’un de ses anciens joueurs...