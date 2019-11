2020 sera une année décisive pour l’Inter Miami de David Beckham. En effet, la franchise de l’ancien milieu de terrain anglais verra officiellement le jour en MLS avec un club et stade flambant neuf. L’ancien joueur de Manchester United ou encore du Real Madrid a forcément de grandes ambitions.

Et selon The Telegraph, celui qui a terminé sa carrière au Paris Saint-Germain en 2013 aimerait recruter Patrick Vieira pour être l’entraîneur de sa nouvelle équipe. Actuellement à l’OGC Nice depuis juin 2018, l’ancien international français a déjà dirigé une formation de MLS, le New York City FC entre 2016 et 2018. Le champion du Monde 98 retraversera-t-il l’Atlantique pour répondre favorablement au défi proposé par Beckham ? Rien n’est moins sûr.