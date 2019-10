Manchester United ne s’en sort plus. Défait par Newcastle (0-1) hier, le club entraîné par Ole Gunnar Solskjær n’a plus remporté un match en championnat depuis trois journées avec deux défaites et un match nul. Interrogé à la fin du match, le portier des Red Devils David De Gea s’est exprimé sur la situation difficile du club comme le rapporte Sky Sports.

« Je ne sais pas quoi dire, vraiment. Continue d’essayer, de te battre, de t’améliorer chaque jour. C’est un moment difficile pour nous, un moment difficile, mais nous sommes unis et nous devons continuer à nous battre. C’est probablement le pire moment, le plus difficile, depuis que je suis ici. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, on ne peut même pas marquer un but en deux matches. Désolé pour les fans », a-t-il confié.

