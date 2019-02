De nombreux sportifs et personnalités s’étaient donnés rendez-vous à Monaco ce soir lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards. Cette dernière récompense des athlètes tous sports confondus. Didier Deschamps a répondu présent et a pris le micro. Le sélectionneur national a donné son avis sur la rencontre entre l’OL et le Barça prévue ce mardi en 8e de finale de Ligue des Champions (match à suivre en live sur notre site). Il affirme que le club français doit croire en ses chances comme Mbappé l’avait déjà souligné après la victoire du PSG face à Manchester United.

« Je pense que Kylian voulait dire que quand une équipe française est sur la scène internationale, il faut être à fond derrière elle, c’est dans l’intérêt du football français. C’est le cas pour le PSG, ce sera le cas pour Lyon demain (mardi) face au Barça. Il ne faut pas avoir peur au haut niveau, il n’y a pas à avoir de craintes. Il faut avoir de la confiance, tout faire. Après c’est un rapport de force, mais il n’y a pas à se sentir inférieur ou à craindre quoi que ce soit même si on peut rencontrer des adversaires très forts. Je pense qu’il y a besoin de cette unité, de ce soutien et de croire en nos propres chances car c’est dans l’intérêt du football français. »