Antoine Kombouaré ne sera plus sur le banc de touche du DFCO la saison prochaine. C’est du moins ce qu’affirme le quotidien l’Equipe. Alors qu’il lui restait une saison supplémentaire de contrat - valable en cas de maintien - l’entraîneur l’a fait savoir à ses dirigeants Olivier Delcourt (président) et Olivier Cloarec (directeur général) ce dimanche.

Quel avenir pour lui ? La piste Amiens semble peu probable si on se fie aux informations du journal, et il est même très probable qu’il ne prenne pas d’équipe cet été. Six mois après, il va donc quitter la Bourgogne en ayant atteint l’objectif du maintien.

