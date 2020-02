Les quarts de finale de la Coupe de France se poursuivent aujourd’hui. Hier, le tenant du titre, le Stade Rennais s’est qualifié contre l’ASM Belfort (3-0) et a rallié le dernier carré. Finaliste l’an dernier, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Dijon.

A domicile, les Bourguignons proposent un 4-2-3-1 avec Runar Alex Runarsson dans les buts. Fouad Chafik, Senou Coublibaly, Wesley Lautoa et Hamza Mendyl composent la défense. Didier Ndong et Romain Amalfitano se retrouvent au cœur du jeu. Un cran plus haut, on retrouve Mama Baldé, Mounir Chouiar et Stephy Mavididi. Enfin, Jhonder Cádiz est seul en attaque.

De son côté, le Paris Saint-Germain poursuit en 4-4-2. Keylor Navas occupe les cages derrière Thomas Meunier, Thilo Kehrer, Thiago Silva et Mitchel Bakker. Le double pivot est constitué de Tanguy Kouassi et Ander Herrera alors que Pablo Sarabia et Julian Draxler se retrouvent dans les couloirs. Enfin, Kylian Mbappé est associé à Edinson Cavani.

Les compositions :

Dijon FCO : Runarsson - Chafik, Coulibaly, Lautoa, Mendyl - Ndong, Amalfitano - Baldé, Chouiar, Mavididi - Cadiz

Paris Saint-Germain : Navas - Meunier, Kehrer, Silva, Bakker - Sarabia, Kouassi, Herrera, Draxler - Mbappé, Cavani