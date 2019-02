Absent depuis deux mois en raison d’une blessure au métatarse, Valentin Rosier a rechuté d’après L’Équipe. Alors qu’il avait fait son retour dans le groupe ce week-end lors de la défaite de Dijon contre Saint-Etienne (1-0), le latéral droit est de nouveau sur la touche.

Il est victime de la même blessure et devra observer une période de repos. Cela n’arrange pas du tout les affaires bourguignonnes puisqu’en plus d’une 19e place au classement, les autres défenseurs Mickaël Alphonse et Arnold Bouka Moutou sont absents pour un mois à cause d’un décollement de l’aponévrose.