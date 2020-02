Encore buteur ce soir face à Toulouse, Dimitri Payet conclut une belle semaine, lui qui avait déjà marqué mercredi dernier à Saint-Etienne. Et comme à Geoffroy-Guichard, l’OM a gagné et possède désormais neuf points d’avance sur Rennes, avant le match des Bretons face à Brest.

« On l’a vu ce soir, on a manqué de peps et de jus pour bouger ce bloc bien en place, commentait le buteur du soir à Canal Plus. C’est un 3e match en quelques jours. Il est à domicile, il fallait gagner et garder un clean-sheet, et avoir un grand Steve (Mandanda) aussi. C’est une belle semaine avec un but ce soir après celui de mercredi. J’ai confiance alors j’essaye plus de choses et il y a de la réussite au bout. L’Equipe de France ? Ce n’est pas le sujet du jour. »