Grand espoir du football espagnol, le milieu offensif Dani Olmo (21 ans) réalise un excellent début de saison avec le Dinamo Zagreb (8 buts et 7 passes décisives). Si bien que l’AC Milan qui suit le joueur depuis un petit moment est tout proche de finaliser le dossier. Si un accord a été trouvé entre les Lombards et le club croate sur un transfert de 20 millions d’euros assorti de 5 millions d’euros de bonus, il manque l’accord avec les agents.

Et cela risque d’être un brin compliqué comme l’explique le média croate Sportske Novosti. En effet, les représentants du joueur n’ont pas donné leur aval pour le transfert. De plus, ils demanderaient une commission de 7 millions d’euros ainsi qu’un pourcentage sur une future revente. Des exigences élevées qui pourraient avoir des conséquences pour l’avenir du joueur. Libre en fin de contrat en juin 2021 et n’ayant pas l’envie de prolonger son bail, il pourrait perdre en temps de jeu et voir sa présence à l’Euro 2020. Une situation qui pousserait donc les différents partis à essayer de trouver un point de chute dès cet hiver.