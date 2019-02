La Commission de Discipline de la Fédération Française de Football a rendu son verdict concernant les sanctions prises lors des huitièmes de finale de la Coupe de France. Ainsi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel a écopé de deux matches de suspension avec sursis pour son expulsion lors du match contre Villefranche Beaujolais.

De son côté, le LOSC n’a pas été épargné. Ainsi, le capitaine lillois Adama Soumaoro a écopé de quatre matches de suspension après son expulsion pour un tacle non maîtrisé contre le Stade Rennais. Il manquera donc les rencontres face à Montpellier, Strasbourg et Dijon. Enfin, Christophe Galtier, l’entraîneur des Dogues, sera suspendu pour trois rencontres, dont une avec sursis après ses déclarations à l’issue du match contre les Bretons. Il sera cependant présent sur le banc ce week-end, face à Montpellier, et manquera donc les rencontres face à Strasbourg et Dijon.