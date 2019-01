Les heures qui passent ne jouent pas en la faveur d’Emiliano Sala. L’ancien buteur des Canaris, qui s’est tout récemment engagé avec Cardiff City, a disparu avec le pilote de son avion. Si les réactions se multiplient, Waldermar Kita a également adressé ses pensées à la famille de l’Argentin. Invité sur RTL, le président nantais s’est montré très affecté par la disparition de son ancien joueur.

« Les heures sont longues. Nous pensons très fort à lui et nous gardons un grand espoir (...) Évidemment, j’ai une pensée très émue pour Emiliano, sa famille, ses amis, les joueurs et les supporters. On peut avoir un peu d’espoir, on a toujours espoir dans la vie, on ne sait jamais, il y a peut-être une étoile qui est là. Je pense que c’est important », a ainsi déclaré le président des Canaris.