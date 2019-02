Drame au Brésil. Un incendie de grande ampleur s’est déclaré il y a quelques heures au centre d’entraînement de Flamengo, à Rio de Janeiro. S’il a depuis été maîtrisé, le feu a fait dix victimes selon les informations dévoilées par les pompiers et relayées par O Globoesporte.

On dénombre également trois blessés graves, dont un dans un état critique. Aucune information supplémentaire n’a filtré sur l’identité des victimes, mais il s’agit de 4 jeunes du centre de formation, logés dans cette partie du complexe, 2 joueurs qui étaient à l’essai et 4 employés du club d’après les autorités locales. Les marques de solidarité s’enchaînent depuis l’annonce de la tragédie. Santos et Corinthians, rivaux du club carioca, ont rendu hommage aux victimes et manifesté publiquement leur soutien via Twitter.

Estamos em choque com o trágico incêndio no Ninho do Urubu. Neste momento de dor e luto, externamos toda a nossa solidariedade ao @Flamengo, à torcida flamenguista e aos familiares e amigos das vítimas.#ForçaFlamengo — Corinthians (@Corinthians) February 8, 2019