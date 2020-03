Au cours de son long entretien dans les colonnes de France Football, Erling Braut Håland (19 ans) a été interrogé sur ses idoles et ses préférences entre Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Et si le Norvégien ne s’est pas vraiment mouillé, il s’est montré plus loquace à l’heure d’évoque le défenseur qu’il avait détesté affronter.

« Van Dijk. Il est tellement fort. Il est puissant, rapide, il possède toutes les qualités. C’est un joueur incroyable », a-t-il expliqué. On se rappelle que lors de la rencontre RB Salzbourg-Liverpool (0-2, 6e journée de Ligue des Champions), le Néerlandais l’avait complètement éteint. Un mauvais souvenir visiblement pour le Scandinave.