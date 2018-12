Juste avant les fêtes de fin d’année, la Bundesliga nous offre un véritable choc de haut de tableau dans le cadre de la 17e journée. Le Borussia Dortmund, leader avec 39 points, accueille au Signal Iduna Park son dauphin, le Borussia Mönchengladbach, qui compte 33 unités. Pour cette rencontre très importante, Lucien Favre s’appuie sur un 4-2-3-1 avec notamment Paco Alcacer en attaque.

La défense change aussi avec Weigl, Toprak et Hakimi titulaires aux côtés de Piszczek. Sancho et Guerreiro sont également alignés dans l’entrejeu par rapport au match contre Dusseldorf (1-2). En face, Dieter Hecking opte pour un 4-3-3. Strobl passe en défense centrale et Kramer le remplace au poste de sentinelle. Sur l’aile droite, Herrmann est présent et remplace donc Traoré.

Les compositions officielles

Dortmund : Bürki - Piszczek, Weigl, Toprak, Hakimi - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro - Alcacer

Mönchengladbach : Sommer - Johnson, Beyer, Strobl, Wendt - Zakaria, Kramer, Neuhaus - Herrmann, Pléa, T. Hazard