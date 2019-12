Détenteur de la majeure partie des droits TV pour la Ligue 1 et la Ligue 2 pour la période 2020-2024, Mediapro a acquis deux nouveaux lots ce vendredi, annonce la Ligue de Football Professionnel.

Il s’agit du lot 5, « qui regroupe la diffusion en exclusivité des trois multiplex de la saison (J19, J37 et J38), des barrages de Ligue 1 et de Ligue 2 ainsi que du Trophée des Champions », et du lot 7, « qui regroupe l’ensemble des magazines de la Ligue 1 du lundi au jeudi ». De quoi se consoler d’avoir vu les affiches européennes lui passer sous le nez ?