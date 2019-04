Auteur d’un début de saison canon (3 buts et 3 passes décisives en 4 journées d’Allsvenskan), Benjamin Nygren (17 ans) attire les regards. Le jeune espoir de l’IFK Göteborg fait ainsi l’objet d’observations de la part de différents grands clubs européens, tels que l’Ajax Amsterdam et Manchester United.

« Je vis dans le présent, je ne peux pas me projeter trop loin, ce ne serait pas bon. Je pense que je suis dans un bon environnement aujourd’hui et que je progresse chaque jour qui passe », a expliqué le talentueux attaquant dans les colonnes du quotidien suédois Expressen, également annoncé dans le viseur de l’Inter Milan et du Bayern Munich à l’automne.