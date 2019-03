Depuis 5 rencontres maintenant, Rudi Garcia aligne une défense centrale composée des jeunes Bouba Kamara et Duje Caleta-Car. Moyenne d’âge à eux deux : 20 ans et demi. La recette fonctionne bien puisque l’OM est sur une belle série de 4 victoires et un nul en Ligue 1. Le Croate arrive enfin à se faire une place, lui dont l’intégration a été lente et compliquée. Interrogé sur sa complémentarité avec son jeune coéquipier, le finaliste de la dernière Coupe du Monde reconnaît une belle entente avec l’international U20 français.

« Je n’ai aucun problème à jouer avec Bouba comme avec Rami ou Rolando, avec des joueurs expérimentés. Je peux beaucoup apprendre. Bouba, tout le monde connaît ses qualités, il a tout pour devenir un grand joueur. On s’entend bien, on communique et l’entraîneur nous montre ce qu’on pourrait améliorer. (...) Je m’entends très bien avec Bouba sur et en dehors du terrain. On s’entraîne sur le terrain. On se soutient lorsque l’un ou l’autre fait une erreur. On essaye d’aller de l’avant sans trop y penser. Nous sommes efficaces ensemble sur le terrain. Nous parlons beaucoup ce qui est important. On a en confiance en l’un et l’autre. »