Sur la pelouse de la Beujoire, Antoine Griezmann a encore livré une belle prestation. L’attaquant de l’Atlético de Madrid a en effet réalisé une passe décisive avant de marquer le deuxième but des Bleus face à la Bolivie (2-0). Présent au micro de TMC après la rencontre, le joueur de 28 ans a livré ses premières impressions.

« On avait besoin de faire un petit match avant (la Turquie, ndlr). Ça va être dur en Turquie donc il va falloir être prêt. On a une bonne semaine pour bien préparer ce match important. (...) Ce match va nous faire du bien. Ça nous permet d’avoir des minutes et d’arriver en forme samedi », a lâché le champion du Monde.