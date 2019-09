Samedi soir, l’équipe de France s’est imposée sans trembler (4-1) face à l’Albanie au Stade de France. Un succès qui permet aux Bleus de conserver leur première place du groupe H dans ces qualifications à l’Euro 2020.

Invité à s’exprimer face aux médias, Corentin Tolisso est revenu sur les absences de Kylian Mbappé, N’Golo Kanté et Paul Pogba. « Ce sont des joueurs très importants comme Mbappé. Aucune équipe au monde ne pourrait se passer d’eux. Hier on a réussi a gagné sans eux mais on aurait aussi gagné avec eux », a ainsi confié le milieu de terrain français.

