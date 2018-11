Alors que l’équipe de France s’est réunie hier pour ses deux prochaines rencontres face aux Pays-Bas le 16 novembre (20h45, à suivre en direct sur notre site) et à l’Uruguay le 20 (21h, à suivre également sur notre live commenté), Didier Deschamps doit faire face à une hécatombe de blessures. Le sélectionneur devra notamment se passer de certains éléments de son attaque, comme Anthony Martial ou Alexandre Lacazette.

Pour pallier ces forfaits, DD a fait appel à Alassane Pléa, et non pas à Karim Benzema, toujours persona non grata chez les Bleus. Sur le plateau de RMC Sport, Cris, ancien défenseur de l’OL et coéquipier de l’attaquant merengue, ne comprend pas pourquoi le Madrilène est toujours absent de la sélection. « Je suis surpris qu’il ne soit pas en équipe de France. On ne va pas encore parler de ça, mais un joueur comme Benzema, qui est à Madrid, qui a tout gagné à Madrid, qui ne joue pas en équipe nationale, c’est dommage. D’avoir un joueur avec un talent énorme comme Karim qui ne joue pas en équipe nationale, c’est dur. »