« Alexandre Lacazette ne pourra pas répondre à sa convocation. Cette décision a été prise à l’issue d’un échange entre le Docteur Franck Le Gall et ses homologues d’Arsenal. Didier Deschamps a donc décidé de faire appel à Alassane Pléa (25 ans, Borussia Mönchengladbach). » C’est par ce communiqué publié sur les réseaux sociaux que la Fédération française de football a officialisé le forfait d’Alexandre Lacazette pour les matches prévus vendredi 16 novembre face aux Pays-Bas et mardi 20 novembre face à l’Uruguay.

L’attaquant d’Arsenal venait d’être appelé en renfort pour pallier le forfait d’Anthony Martial, touché aux adducteurs, et pensait faire son grand retour, lui qui n’avait plus évolué avec les Bleus depuis le 14 novembre 2017 et un match face à l’Allemagne. Le retour de Lacazette, certes dû à une absence, apparaissait mérité au regard de ses bonnes prestations avec Arsenal. Le sort s’en est donc mêlé et il devra donc de nouveau patienter avant d’effectuer un potentiel réel retour chez les Bleus.

Grand gagnant de cette cascade de forfaits (rappelons que Pogba a cédé sa place à Moussa Sissoko), Alassane Pléa va découvrir l’équipe de France. Comme Lacazette, il est en grande forme et a claqué un triplé avec le Borussia Mönchengladbach contre le Werder Brême samedi dernier. Déjà auteur de 8 buts avec son club, il a séduit les observateurs allemands depuis son arrivée contre un chèque de 23 M€. Reste désormais à savoir si Didier Deschamps lui accordera une première cape en Bleu au cours de ce rassemblement.