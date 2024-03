Equipe de France : Randal Kolo Muani retrouve enfin le sourire

Ce n’est pas toutes les semaines depuis le début de saison que Randal Kolo Muani peut prétendre au titre d’homme du match. C’est bien ce qui lui a été décerné ce mardi soir, notamment par la rédaction de Foot Mercato dans ses notes, après sa très bonne prestation face au Chili, où il a inscrit un but de la tête et délivré une passe décisive pour Giroud. Il a aussi remporté 12 de ses 17 duels et n’a cessé de provoquer dans le couloir droit. Bien loin de l’image d’un joueur en manque de confiance du côté du PSG.

Interrogé sur TF1 à l’issue de la rencontre, il a confirmé tout le bien que la sélection lui avait fait. « Ça m’a fait beaucoup de bien. Je suis fier de moi et je pense que je peux prendre de la confiance de jour en jour. Je vais essayer de continuer sur cette lancée », a-t-il assuré, avant d’évoquer son rôle sur le côté droit. « C’est mon point fort, je suis plus dangereux quand je suis face au jeu. Ça m’a réussi aujourd’hui, on va continuer comme ça c’est la bonne dynamique. »

Où le faire jouer ?

Et Kolo Muani a aussi pu entendre le discours de son sélectionneur, présent à ses côtés. « Il ne joue pas gros. Si je lui dis ça, déjà… S’il est là c’est parce qu’il est capable de faire. C’est son mérite. On a discuté, il sait qu’il a ma confiance. Il y a ce qu’on lui demande dans son club, ça regarde son entraîneur. Avec nous, il a cette efficacité. Il a besoin d’avoir de la confiance comme tous les joueurs. Il est capable de faire ça et des choses encore mieux », a lancé Deschamps, qui n’a eu de cesse de défendre son joueur ces derniers temps.

Alors que Marcus Thuram a déçu contre l’Allemagne et qu’Olivier Giroud fait son âge, Kolo Muani a sa carte à jouer pour revêtir un statut de titulaire. Mais c’est bien côté droit qu’il se distingue. Couloir que se disputent déjà Ousmane Dembélé et Kingsley Coman, lorsque ce dernier n’est pas blessé. Peut-il rééditer ce genre de performance dans un rôle plus axial ? C’est là que les opportunités de jouer se trouvent, tout comme au PSG…