France - Chili : les notes du match

Vite rebondir pour oublier la débâcle face à l’Allemagne. Voilà quel était l’enjeu pour les Bleus de Didier Deschamps sur la pelouse du Vélodrome face au Chili ce mardi soir. Le sélectionneur procédait à 9 changements par rapport à la dernière rencontre, seuls Mbappé et Tchouameni enchaînant. Mais cela partait aussi mal que face à la Nationalmannschaft. Pas aussi vite certes, mais dès la 6e minute, Marcelino Nuñez climatisait le stade, après un splendide mouvement collectif sur lequel la défense française était en retard. Le joueur de Norwich, club de deuxième division anglaise, était servi en retrait et lâchait une belle frappe croisée qui trompait Maignan (0-1, 6e).

Cueillis à froid une nouvelle fois, les Français avaient le mérite de réagir assez vite, et avec un brin de chance, Youssouf Fofana égalisait. Suite à un échange entre Mbappé et Kolo Muani à l’entrée de la surface, le Monégasque était décalé, et déclenchait une frappe suffisamment détournée pour surprendre Claudio Bravo, qui faisait son âge sur son plongeon (1-1,19e). Les Bleus relevaient donc la tête et cela se confirmait avec le but de Kolo-Muani. Sur un centre parfait de Théo Hernandez, l’attaquant parisien dominait son vis-à-vis dans les airs et crucifiait de la tête Bravo (2-1, 26e). Didier Deschamps pouvait pousser un ouf de soulagement, même si deux mauvaises nouvelles avaient entaché la première période, avec les sorties sur blessure de Clauss, dès la 10e minute, puis de Camavinga, peu avant la pause.

Kolo Muani délivre les Bleus

Au retour des vestiaires, le Chili faisait encore une frayeur aux Bleus, avec une tête de Vargas sur le poteau (50e). Kolo Muani s’offrait dans la foulée un nouveau rush balle au pied, avant de servir Koundé, qui jouait la carte personnelle et tirait au-dessus du pied gauche (51e), alors qu’il y avait peut-être mieux à faire. Mais hormis de rares coups d’éclat, la France peinait à créer des situations dangereuses et ne proposait pas assez de mouvements dans le cœur du jeu.

Visiblement fatigués, les hommes de Deschamps géraient leur avantage sans briller, et le sélectionneur, pénalisé par les changements effectués en première période, attendait avant d’utiliser sa dernière fenêtre. Il fallait finalement une nouvelle chevauchée d’un Kolo Muani en jambes, côté droit, pour que la France se mette à l’abri. Le Parisien mystifiait son défenseur avant de centrer en retrait pour Giroud, qui terminait le travail (3-1, 72e). Heureusement, car Osorio, sur une perte de balle de… Kolo Muani (pas aidé par Giroud), envoyait une mine dans le petit filet de Maignan (3-2, 82e). Sans rassurer, les Tricolores ont retrouvé le chemin de la victoire. Il faudra quand même en montrer plus durant l’Euro, pour éviter une désillusion.

L’homme du match : Kolo Muani (8) : cela faisait bien longtemps qu’on avait pas vu l’attaquant accomplir une telle prestation. Outre cette première accélération balle au pied intéressante (15e), son bon début de match est récompensé par une tête victorieuse sur ce centre d’Hernandez (25e). Dans le jeu avec ballon, il a su combiner avec ses partenaires en initiant le jeu, et en proposant de dédoubler. Son entente avec Koundé, qu’il n’a pas manqué d’aider sans le ballon, a même fait beaucoup de bien. Ses changements de rythme ont fait très mal à la Roja, qui n’a pas su l’arrêter si ce n’est en commettant de très nombreuses fautes. Quand ils ne l’ont pas déséquilibré, les Chiliens ont subi son numéro sur le côté droit pour servir le buteur Giroud (73e). L’atout offensif numéro un des Bleus ce soir. Remplacé par Diaby (83e).

France :

- Maignan (4,5) : de retour dans le onze de départ, le portier a été cueilli à froid, comme Samba face à l’Allemagne, dès la première tentative chilienne. Un but sur lequel il est autant masqué qu’un peu court à la réaction (6e). Plus rassurant par la suite en captant ce tir de Sanchez (9e) et ce centre de Suazo (26e), il n’a pas été beaucoup sollicité sur la seconde période. Pourtant, il est sauvé par son poteau sur cette tête de Varga (50e) et est de nouveau battu sur cette frappe soudaine d’Osorio (82e). Une prestation frustrante pour lui.

- Clauss (non-noté) : et dire que Benatia lui avait reproché de se préserver pour l’équipe de France… Son match aura duré 11 minutes, le temps de se blesser à la cuisse gauche. Remplacé par Koundé (6), dont l’entrée s’est avérée judicieuse entre un premier ballon bien senti pour Kolo Muani (15e) et un duel âpre livré à Davila. Son entente avec le Parisien fut d’ailleurs l’une des satisfactions de cette rencontre, à l’image de ce une-deux qui a bien failli être décisif (45e+2). Sa qualité de passes n’est pas toujours au rendez-vous mais ses montées ont souvent fait mal à la défense adverse. Son centre pour Mbappé aurait même mérité meilleur sort (22e).

- Saliba (6) : titulaire pour son retour au Vélodrome, le joueur d’Arsenal avait là une belle occasion de s’affirmer aux yeux de Didier Deschamps. Malheureusement pour lui, il n’a pas réussi à lever tous les doutes. Un peu gêné par Vargas, autant dans le placement, le déplacement et le combat physique (32e), le droitier a en plus eu du mal à faire progresser le jeu de son équipe. Il est également un peu juste sur ce centre d’Osorio où il se rattrape bien par la suite (41e). Une tête sur corner offensif où il doit beaucoup mieux faire (35e). Ce fut mieux en seconde période avec une meilleure présence dans les duels, un centre coupé important (71e) et surtout une dernière intervention décisive sur Brereton Diaz (90e+2).

- Konaté (5) : le joueur de Liverpool était lui aussi titulaire ce soir après avoir été sur le banc il y a trois jours, et lui non-plus n’a pas apporté que des gages de satisfaction. Il a connu quelques soucis de placement et de distance de marquage, notamment en première période. Ses hésitations à sortir ou non de la ligne ont mis l’équilibre défensif en difficultés. A côté de cela, l’ancien du RB Leipzig a écarté quelques ballons chauds et mis Vargas sous l’entonnoir quand ce dernier venait dans sa zone, sauf sur cette tête sur le poteau où l’avant-centre avait été complètement oublié (50e).

- T.Hernandez (7) : son matché débute mal. Le but chilien (6e), sur lequel il est en sous-nombre, vient de son côté même s’il n’est pas directement impliqué. Il n’a pas semblé touché par cet épisode puisque le latéral gauche a effectué une belle prestation, autant offensive que défensive. Ses centres ont amené un danger constant (3e, 22e), dont l’un a même été décisif pour Kolo Muani (25e), ses corners également à l’image de celui déposé sur la tête de Saliba (35e), ou ce coup-franc pour Giroud (69e). Le Milanais n’a pas laissé passer grand monde dans son couloir. Il a pu récupérer quelques ballons haut sur le terrain et s’est offert quelques percées.

- Tchouaméni (4) : son début de rencontre est franchement timide entre un retard sur le buteur Marcelino Nunez sur l’ouverture du score (6e) et des difficultés à orienter le jeu. Il a même mis ses coéquipiers dans l’embarras à deux reprises. Globalement, le Madrilène a connu du déchet dans son jeu. S’il a peu rectifié son placement après 20 premières minutes compliquées, il a semblé en garder un peu sous le pied, ce qui peut s’entendre après les sorties de Clauss et Camavinga. Résultat, même s’il est venu dépanner ses latéraux à l’occasion, ça n’a pas toujours été très efficace.

- Camavinga (non-noté) : lui aussi n’a pas réalisé une grande prestation dans sa zone. L’ancien Rennais a eu du mal à trouver ses partenaires, revenant trop souvent vers l’arrière. Il tarde également à monter sur son vis-à-vis sur le but de Nunez (6e). Il est en plus victime d’un excès d’engagement de la part d’Isla et a été remplacé par Guendouzi (43e - note 5) après avoir été touché à la cheville gauche. Acclamé à son entrée en jeu, le Marseillais prêté à la Lazio a souffert des combinaisons rapides des Chiliens mais il a su jouer sobrement, tout en essayant de faire progresser le jeu des Bleus.

- Fofana (7,5) : des petits problèmes à trouver ses coéquipiers sur certaines séquences (8e) mais ce fut bien mieux par la suite. Agressif et mobile, il a multiplié les bonnes choses dans l’entrejeu. Il y a bien sur sa frappe du gauche, un peu déviée, offrant le but de l’égalisation (19e) mais il n’y pas que cette partie visible. Sa lecture du jeu lui a permis d’intercepter pas mal de ballons, comme ce fut le cas sur le second but signé Kolo Muani (25e). Ses percées balle au pied ont également permis de faire remonter le bloc à plusieurs reprises (39e, 51e). Un très gros match de sa part, qui lui offre, s’il y avait encore un doute, son ticket pour l’Euro.

- Kolo Muani (8) : voir ci-dessus.

- Giroud (5,5) : un match à son image. Longtemps dans le duel et les quelques remises sollicités par ses coéquipiers, l’attaquant n’a pas presque pas touché le ballon. Ses appels ont essayé d’aspirer les défenseurs, ou d’être servi, sans que cela ne soit très efficace. Les rares fois où il a pu être en position de tenter quelque chose, ce fut sur ce centre trop faiblard de Koundé et ce coup-franc d’hernandez sur lequel il est court. Mais à force d’abnégation, il est parvenu à inscrire son 57e but avec les Bleus. Il peut remercier Kolo Muani sur ce coup, auteur d’un exploit individuel (73e). Juste avant d’être remplacé par Thuram (83e), sa talonnade a mis Kolo Muani en difficultés, aboutissant au second but chilien (82e).

- Mbappé (3) : il s’attendait à être sifflé au Vélodrome, malgré sa qualité de capitaine, et ça n’a pas loupé. Il espérait néanmoins réaliser une bien meilleure prestation tant il s’est raté ce soir, à l’image de ces contrôles manqués. Le Parisien n’a jamais fait parler sa vitesse, ni n’a semblé vraiment connecté avec ses partenaires. Les rares fois où il a pu se mettre en situation de frappe, ça n’a rien donné (22e) et il aurait même dû opter pour la solution collective sur ce coup (46e). La star tricolore a fini par la jouer au bluff sur certains contacts, sans réussite non plus.

Chili :

- Bravo (5) : l’ancien du Barça est battu sur les trois buts, mais il n’a pas grand-chose à se reprocher. Il n’a pas eu beaucoup à s’employer autrement que sur les buts.

- Isla (6) : passeur décisif pour Núñez, le vétéran a tenu son rang dans son couloir. Il a alterné passes en profondeur et appels dans le dos de la défense en situation offensive, les bonnes actions venant principalement de son côté. Défensivement, il a gêné Mbappé et l’a plutôt bien cadré. Remplacé par Fernandez (88e).

- Lichnovsky (3,5) : il a détourné la frappe de Fofana, l’envoyant dans ses propres filets (19e), et est débordé par Kolo Muani sur le troisième but français (73e). Impliqué sur deux des trois buts, le défenseur central a vécu une soirée compliquée. Remplacé par Catalan (88e).

- Diaz (5) : le défenseur central a bien couvert son partenaire en charnière centrale ce soir. Il a comblé son déficit de taille face à Giroud par sa lecture du jeu. Pas d’erreur manifeste à signaler.

- Suazo (4) : le latéral toulousain a bien été gêné par Kolo Muani dans son couloir. Il est battu par l’attaquant parisien sur le deuxième but français (26e). Ce n’est pas pour rien que les principales offensives françaises sont venues du couloir droit. Un match compliqué pour Suazo.

- Echeverria (5) : très actif à la récupération, le milieu a réalisé le travail de l’ombre, laissant à son compère de l’entrejeu l’organisation du jeu chilien. Quelques pertes de balles et fautes à signaler. Remplacé par Pavez (77e).

- Núñez (6) : buteur sur un superbe centre d’Isla (6e), le joueur de Norwich a dicté le rythme de son équipe, souvent dans le bon tempo. Il a été propre dans ses relances et inspiré dans ses choix, et a fait beaucoup d’efforts à la récupération.

- Osorio (5) : l’ailier chilien a toujours cherché à provoquer avec son pied gauche lorsqu’il touchait le ballon, et a été récompensé par ce but sur ce tir de loin (82e), son premier en sélection. Son pied gauche a marqué les esprits côté chilien, mais il a parfois manqué de lucidité dans ses choix.

- Alexis Sanchez (5) : de retour à Marseille, le numéro 10 chilien a été le leader technique offensif chilien. À l’initiative du premier but, Alexis Sanchez a été dangereux dans son jeu entre les lignes. Néanmoins, il a eu trop peu d’impact dans les derniers mètres. Remplacé par Bolados (77e).

- Davila (4) : le gaucher n’a pas été beaucoup servi ce soir. Faute de situation dangereuse, il a passé son temps à bloquer le couloir. Il s’est beaucoup proposé dans le coeur du jeu, surtout en seconde période, où il a été plus touché par ses coéquipiers.

- Vargas (3,5) : peu en vue ce soir, l’avant-centre a néanmoins eu une grosse occasion d’égaliser au retour des vestiaires, mais il a trouvé le montant (50e). Pas d’autre situation dangereuse à se mettre sous la dent. Remplacé par Diaz (68e), qui a bien failli avoir la balle d’égalisation dans les arrêts de jeu (90e+2).