Présent dans la liste des suppléants pour la Coupe du Monde 2018, Adrien Rabiot avait finalement refusé ce statut en équipe de France. Un dossier qui a beaucoup fait parler. Dans un entretien accordé à RMC Sport, Didier Deschamps est encore une fois revenu sur cet épisode post-Mondial : « avant qu’on soit en stage, il m’a fait parvenir un mail. J’ai demandé confirmation au team manager pour savoir si c’était bien lui qui l’avait envoyé. J’ai essayé de l’appeler 2-3 fois au téléphone, j’ai envoyé un sms. Il n’a pas souhaité me répondre. Il s’est exclu du groupe des suppléants. Quand tu es suppléant, tu es obligé de répondre à certains critères de localisation notamment pour les contrôles (anti dopage, ndlr). La vie continue, mais c’est surtout gênant et embêtant. »

« Ce n’est pas une question de pardon. C’est une question de compétitivité et de concurrence. J’ai pris d’autres joueurs qui ont fait ce qu’il fallait faire. Après sa situation aujourd’hui, est-ce qu’elle sera la même dans trois mois ? Ce n’est pas une question de pardonner et de punir, c’est une question de concurrence. Il y en a beaucoup à ce poste là. Il ne faut pas en faire un cas particulier même si c’est une grosse erreur, il n’aurait pas du faire ça, pour lui et vis-à-vis de ses partenaires. Il est jeune, j’espère que ça lui servira de leçon », a ajouté le sélectionneur des Bleus.