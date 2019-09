À seulement 20 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un titulaire indiscutable du onze type de Didier Deschamps. En deux ans et demi, le natif de Bondy a déjà emmagasiné 33 sélections (13 buts) et n’avait jamais manqué un rassemblement ! Blessé à la cuisse avec le PSG contre Toulouse (4-0), l’attaquant n’est pas dans le groupe des Bleus pour affronter l’Albanie (samedi, au Stade de France, à 20h45) et Andorre (mardi, au Stade de France, à 20h45).

Interrogé en conférence de presse, vendredi, le gardien et capitaine de l’équipe de France Hugo Lloris a évoqué cette absence remarquée. Mais pour le portier de Tottenham, d’autres solutions existes et il n’y a pas de Mbappé dépendance. « Les réponses sont toujours collectives. Lorsqu’il est là, on peut s’appuyer sur sa qualité, sa vitesse, dans le couloir droit ou dans l’axe. La réflexion, c’est de proposer quelque chose avec les joueurs qui seront utilisés. On peut s’appuyer sur des joueurs comme Antoine Griezmann et Olivier Giroud », a-t-il déclaré.

