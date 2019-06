La France a nettement battue Andorre ce soir (4-0) pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires de l’Euro 2020. Une prestation solide pour les Bleus qui a eu le mérite de faire sourire Didier Deschamps au micro de M6 à l’issue de la rencontre :

« j’ai vu beaucoup d’application et de sérieux même si on aurait pu mettre des buts de plus. Ces trois points valent autant que les autres matches. Les joueurs vont partir en vacances avec le sens du devoir accompli. Ils en auront besoin puisqu’on réattaque en septembre. »

« J’avais prévu des changements, il y a eu des blessures aussi (Varane et Coman ndlr) mais le groupe a bien réagi. On a fait un non-match samedi contre une belle équipe de Turquie. L’adversaire n’est pas le même, mais on a bien fait les choses. Les joueurs ont bien fait les choses malgré la pelouse. On est tous à neuf points, il va falloir cravacher pour prendre tous les points si possible » a poursuivi le sélectionneur français.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10